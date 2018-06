Aston Martin DBS Superleggera is de strafste van allemaal

Door: BV

Aston Martin heeft een nieuwe gammatopper: de DBS Superleggera. Krachiger en lichter dan de uitgezwaaide Vanquish.

De Italiaanse koetswerkspecialist Superleggera werd door Aston Martin onder de arm genomen voor de ontwikkeling. En dan is het zo ongeveer een gegeven dat je gewicht moet besparen. Uiteindelijk slaat de weegschaal 100kg minder ver door. Aluminium en carbon zijn de favoriete ingrediënten. Maar met 1,66 ton weegt de super-Brit toch nog gevoelig meer dan gedoodverfde rivaal Ferrari 812 Superfast. Die weegt 1,53 ton.

De motor!

Dat is nu een 5,1l V12 die door Mercedes-AMG bij elkaar is gevezen. Geschroefd werd er ook aan twee turbo’s en daardoor is de centrale nu 900Nm en 725pk sterk. Voldoende voor een honderdsprint in 3,5 tellen en een top van meer dan 300km/u. Aston hoort er weer helemaal bij.