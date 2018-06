Audi A4 Berline en Avant ogen voortaan sportiever

Door: BV

De Audi A4 (test) zou graag wat meer aandacht krijgen. En daarom wordt hij vanaf het nieuwe modeljaar 2019 wat opvallender. Tenminste, wanneer je kiest voor de uitrustingsversies Sport, Design of het nieuwe ’S line competition’.

De kern van de aanpassingen zijn nieuwe bumpers aan voor- en achterzijde, een specifiek radiatorrooster voor elke uitrustingslijn en sierlijsten aan de binnenzijde. Eventueel gecomplimenteerd met een specifieke zetelbekleding. De ’S line competition’, voorheen niet verkrijgbaar, is het opvallends. Dat omvat een aantal nieuwe elementen zoals de voorbumperlip en de beschermstrip tegen steenslag, een RS-achterspoiler voor de A4 Avant en, bovenop nog andere elementen, de nieuwe blauwe koetswerktint. Het merklogo met de vier ringen onderaan de achterdeuren is, afhankelijk van de gekozen koetswerkkleur, in het zilver of zwart gelakt. Rollen doet hij op 19-duimers, de remklauwen zijn rood, de ophanging stugger en de koplampen zijn LEDs.

In ons land zal de voorverkoop van de Audi A4 Berline en de A4 Avant modeljaar 2019 van start gaan in de loop van de zomer van 2018 dus het was hoog tijd dat Audi ermee naar buiten kwam.