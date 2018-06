Porsche gaat sneller dan alles en iedereen over de Nürburgring. Ooit.

Door: BV

Porsche doet niet meer mee met het endurance-kampioenschap. Dat is goed nieuws voor Toyota, dat moest wachten tot alle concurrentie naar huis was om eens de 24h van Le Mans op naam te kunnen schrijven. Maar Porsche is nog niet klaar met de 919 Hybrid. Ontdaan van de beperkingen van z’n raceklasse is die auto nu op jacht naar ronderecords wereldwijd. Dat van Spa-Francorchamps moest er al aan geloven en nu is het meest tot de verbeelding sprekende van allemaal eraan: dat van de Nordschleife-Nurburgring.

Record hield 35 jaar lang stand

Aan het stuur van de losgelagen 919 zat Timo Bernard, die ook twee keer Le Mans wist te winnen. De gemodificeerde LMP1-racer werd door hem naar een allesverpletterende tijd van 5:19,55 gestuurd. Daarmee sneuvelt geen record van Koenigsegg, Ferrari of Lamborghini, maar eentje van Porsche zelf, met een marge van bijna een minuut! De laatste keer dat er nog eens iemand sneller was over de Nürbrugring, was immers al 35 jaar geleden. Stefan Bellof ging toen rond in 6:11 met een Porsche 956 C.