Verfrissend caravan-idee

Door: BV

Het warme weer brengt mensen op verfrissende ideeën. De Franse knutselaar Benedetto Bufalino, transformeert graag oude voertuigen. Tafeltennistafels maakt hij van afgedankte auto’s bijvoorbeeld. Maar nu transformeerde hij een oude caravan tot zwembad.

5000l

Het zwembadje lust zo’n 5 kubieke meter water. Dat betekent automatisch dat het gewicht van de caravan met 5 ton stijgt. Die Renault Twingo sleept het mobiele zwembad wellicht alleen leeg. Hopelijk is hij niet gevuld met leidingwater, want dat mag nu even niet.