Tesla bouwt 5.000 Model 3 op 1 week. Bijna.

Door: BV

Tesla produceerde bijna 5.000 elektrische sedans van het type Model 3 tijdens de laatste week van het tweede kwartaal. De laatste auto rolde van de band op zondagochtend, enkele uren na het verstrijken van het doel.

Problemen bij Tesla-productie

Het is cruciaal dat Tesla het productievolume van 5.000 stuks per week kan aantonen en handhaven over langere termijn. Die doelstelling werd een aantal keer verschoven vanaf een initiële datum in 2017. De productie van Model 3 werd geplaagd door een veelvoud aan problemen. Het liep bijvoorbeeld grondig mis met de automatisering van de productielijnen, waardoor Tesla besloot weer meer assemblage met de hand te doen. Met het einde van het kwartaal in zicht, bouwde Tesla een nieuwe assemblagelijn in een enorme tent naast de Model 3-fabriek en Elon Musk hemzelve porde de arbeiders aan.

Betere kwartaalcijfers?

Tesla zal waarschijnlijk later deze week productie- en leveringsaantallen voor het kwartaal bekendmaken. Investeerders zullen vooral geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om een hoog productieritme aan te houden. Daarover blijven ernstige bedenkingen. Het bedrijf houdt zich regelmatig bezig met zogeheten ‘burst builds’, een korte periode van een zo snel mogelijke productie. Die gebruikt het om in te schatten hoeveel auto’s het over langere termijn kan bouwen, maar analisten waarschuwen voor extrapolaties die weinig realistisch zijn.

Geen nieuw kapitaal

De fabrikant van elektrische voertuigen sloot de jongste kwartalen steevast af met recordverliezen. Maar het wil niettemin een nieuwe kapitaalronde vermijden. Daarvoor vraagt het klanten die wachten op een Model 3 om een extra voorschot. Juni was turbulent voor Tesla. Het bedrijf ontsloeg 9% van zijn personeel, doorstond ten minste twee branden in de Fremont-fabriek en beschuldigde een voormalig werknemer van het plegen van sabotage en loslippigheid tegenover de media. De ex-werknemer beweert dat hij een klokkenluider is.