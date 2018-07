Honda geeft Asimo het spuitje

Door: BV

Honda heeft naar verluidt de stekker uit de Asimo geetrokken. Dat was de meest geavanceerde robot ooit gemaakt.

Het verhaal van Asimo begint in 1986, toen Honda een onderzoekscentrum opende in de prefectuur Saitama. Daar werkte het ook aan brandstofcellen en de HondaJet.

Product zonder toekomst

De looprobot maakte zijn eerste openbare optreden in 2000. Na en hele reeks herzieningen kwam in 2011 al de zevende generatie van die robot uit. De huidige uitvoering meet 1,3 meter en weegt 48kg. Dankzij geavanceerde sensoren kan hij zichzelf balanceren, wandelt hij bijna als een mens (ook de trap op en af), kan hij springen, een drankje inschenken en tot 9km/u snel lopen. Maar terwijl ooit gedacht werd dat robots ons in de toekomst allemaal gingen helpen, concludeert Honda nu dat het product geen vooruitzichten meer biedt. De ontwikkeling wordt stopgezet.

Honda zegt dat Asimo geen verloren onderzoeksproject is, maar dat z’n sensoren gebruikt zullen worden voor zelfrijdende auto’s. Daarnaast werken de Japanners nog steeds aan mobiliteitsoplossingen voor ouderen. Honda heeft ook een grasmaaier ontwikkeld die autonoom, zelfs over oneffen oppervlakken kan functioneren. Ook dat wordt aan Asimo toegewezen.