Maserati Eldorado deed niets, wordt toch herinnerd

Door: BV

Er zijn auto’s die hun plaats in de geschiedenisboeken afdwingen door hun legendarische overwinningen, voor de technische innovaties waar ze mee uitpakten, door de legendarische piloten die het stuur namen of zelfs door spectaculair falen. Deze Maserati Eldorado deed niets van dat alles. En toch staan we er zestig jaar later bij stil. Deze Maserati was in 1958 immers de eerste éénzitter in Europa waarop de naam prijkte van een sponsor die helemaal niets met auto’s te maken had.

Ijsjes

Het merk in kwestie was Eldorado, een ijsfabrikant. En meteen werd de auto niet in het rood - destijds de geijkte kleur voor Italiaanse racewagens (zoals blauw voor de Fransen en groen voor de Britten) - gespoten, maar in de kleur van het sponsormerk. De Maserati 420/M/58 met chassisnummer 4203 werd ook voorzien van het gezicht van een lachende cowboy, het logo van de Italiaanse roomijsfabrikant. De auto was specifiek door de producent van de koude delicatesse besteld om z’n merk internationaal te kunnen promoten.

Het uitverkoren evenement was de ‘Monzanapolis’ (officieel: The Race of the Two Worlds), een 500 mijl lange race die op het circuit van Monza werd georganiseerd. De Indianapolis 500 diende als inspiratiebron en het evenement lokte zowel Europese als Amerikaanse coureurs. Achter deze Italiaanse drietand zat Stirling Moss, die echter na 40 ronden betrokken raakte bij een incident en de wedstrijd niet uitreed.