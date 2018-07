Mercedes gaat elektrisch bestellen

Door: BV

Mercedes licht de plannen voor z’n geëlektrificeerde bestelwagens verder toe. Een geheel elektrische eVito zal vanaf eind dit jaar leverbaar worden. Een grotere eSprinter wordt in 2019 leverbaar. Tegelijk debuteert het bedrijf een nieuwe brandstofcelvariant in conceptvorm.

De eVito zal beschikbaar zijn in twee wielbasislengtes, zal iets meer dan een ton kunnen laden en wil vooral geschikt zijn voor klanten in een stedelijke omgeving. Zijn 41kWh accu zal immers in autonomie beperkt zijn tot 150km. De 112pk sterke elektromotor is in topsnelheid beperkt tot precies 120km/u.

De grotere eSprinter, waarover we het onlangs nog hadden, zal met 41kWh-accu slechts 110km ver komen, maar met een batterijset van 55kWh hoort die eveneens 150km autonomie te hebben. De laadcapaciteit ervan is wel aanzienlijk hoger.

Motorhome met brandstofcel

Een demonstratievoertuig met brandstofceltechnologie wordt door de fabrikant voorgereden als motorhome, al gaat het natuurlijk om de Spinter die eronder zit. De waterstoftanks zorgen voor 300km rijbereik. Een eventuele nog grotere, vierde tank zou de actieradius zelfs kunnen uitbreiden tot 530km. Daarmee is de net geen 200pk sterke Sprinter F-Cell volgens de klant een toekomstig alternatief voor langere koeriersroutes of vervoer tussen steden. Als mobilhome is het dan weer, eender hoe je het bekijkt, nogal mager.