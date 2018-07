Recordaantal Ferrari Dinos viert 50ste verjaardag in Maranello

Door: BV

Met meer dan 150 waren ze afgelopen zaterdag bij het Ferrari-museum in Maranello. Dino’s - tegenwoordig weer meer bekend als Ferrari Dinos. Vanuit de hele wereld zakten ze af naar de Ferrari-tempel.

Tragisch

Als submerk lanceerde Ferrari Dino in 1968 in het kielzog van een eerste prototype dat een jaar eerder op het Autosalon van Turijn werd voorgesteld. De naam was die van Eno Ferrari’s zoon. Die overleed op 30 juni 1956 in het ziekenhuis van Modena aan de gevolgen van een spierziekte. Hij was pas 24. Bij Ferrari was hij toen al aan het werk aan een zescilindermotor. Ja, die die z’n weg naar de Dino zou vinden.

Leren tellen?

Strikt genomen moest de Dino z’n 50-jarige bestaan vorig jaar vieren. Maar dan zou dat feestje de aandacht hebben afgeleid van de zeventigste verjaardag van Ferrari zelf. En dat kon natuurlijk niet. Daarom werd niet de lancering van Dino als merk, maar het wegdebuut van het eerste model (in maart 1968) als referentiedatum genomen. Wat er gebeurt als marketingjongens mogen knoeien met de geschiedenis… Afgelopen weekend kon dat de pret alvast niet drukken.