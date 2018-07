Volkswagen T-Cross is klaar

Door: BV

De Volkswagen T-Cross, die nog een maat kleiner zal zijn dan de T-Roc, is z’n onthulling nu nabij. Voor het merk het signaal om de teasercampagne te starten met het vrijgeven van een designschets van het productiemodel.

Naar de concept

De T-Cross behoudt de naam van de concept car die in 2016 op het Autosalon van Genève werd geïntroduceerd. Het is de Duitse broer van de Seat Arona - die de spits voor de VW-Groep in dit segment vormt.

De T-Cross staat vanzelfsprekend op hetzelfde MQB A0-onderstel als de reeds aangehaalde Seat. Maar het heeft er weerom alle schijn van dat die kleine auto, niet zo heel klein zal zijn. 4,10m was slechts een handvol jaren geleden groot genoeg om in het C- eerder dan het beoogde B-segment te passen, maar die grens is niet meer zo vast als hij ooit was.

Veel beloven...

De Duitsers zijn niet vies van een hoog woord. Zo weet VW nu al dat de T-Cross één van de veiligste cross-overs in z’n klasse wordt. Dankzij standaard veiligheidstechnologie als Front Assist en Lane Assist.

De binnenkant wil VW nog even niet laten zien. Maar we denken dat dat grotendeels gelijk zal zijn aan dat van de VW Polo. Daar zal hij overigens ook het gros van de motoren mee delen. De 1.0 TSI driecilinder en 1.5 TSI viercilinder zijn een zekerheid. De 1.6 TDI was dat voor kort ook, maar misschien doet VW wel wat Skoda met de Fabia (facelift) deed: alleen benzines.