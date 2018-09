Raad eens? Ook Volkswagen wordt ‘mobility provider’

Door: BV

Over elkaar heen vallen ze. De automerken die zich niet langer willen zien als een fabrikant van voertuigen, maar als een mobility provider. Yuppies op de marketingafdelingen, niet zelden fier op hun gebrek aan interesse in autorijden ‘an sich’ willen van automobiliteit zo snel mogelijk een dienst maken. Volkswagen vervoegt nu de groeiende groep van merken (waartoe bijvoorbeeld ook al Opel en Volvo horen) van bedrijven die niet langer wil gezien worden als autobouwer, maar als “mobiliteitsaanbieder met een geconnecteerde voertuigenvloot”. Volkswagen investeert de komende tijd niet minder dan € 3,5 miljard in de ontwikkeling van die strategie. Het doel is om met digitale diensten en aanbiedingen op korte termijn een miljardenomzet te realiseren.

Nieuwe IT-infrastructuur

Software wordt, als je VW mag geloven, in de toekomst belangrijker dan de auto zelf. En dat is nu niet bepaald het sterkste punt van de autofabrikanten. En toch zullen Volkswagen zich “meer en meer ontwikkelen naar digitale ‘devices’ op wielen”, zegt Jürgen Stackman, lid van de raad van bestuur van het merk. De Duitsers zeggen er onomwonden bij dat hun “klanten deel zullen worden van een ecosysteem dat Volkswagen We zal heten”.

Dat daarvoor een revolutie nodig is in de IT-infrastructuur van de auto’s (die in de toekomst allemaal deel zullen uitmaken van the internet of things) is duidelijk. VW wil die vanaf 2020 introduceren bij de lanceringen van de I.D.-familie van elektrische auto’s. Deze IT-architectuur doet afstand van besturingssystemen met software die specifiek afkomstig is van de fabrikant, waarvan er vandaag tot zo’n 70 in het voertuig aanwezig zijn. In de plaats daarvan zal de intelligentie van het voertuig zich concentreren op enkele hostcomputers met uniforme programmeertalen. Eén enkele leverancier zal de software leveren. Je zal dan, zoals Tesla al geruime tijd doet, draadloos updates en aanpassingen binnen kunnen krijgen. Volgens de Duitsers is dat ook een belangrijke fase op weg naar autonoom rijden.

De dealer is eraan voor de moeite

Volkswagen vervoegt ook meteen de lijst van merken die van mening zijn dat de autoverdeler in de toekomst een minder belangrijke rol moet krijgen. nieuwe dealerovereenkomsten maken het Volkswagen voor het eerst mogelijk om rechtstreeks met zijn klanten in contact te treden gedurende de hele levenscyclus van de auto. Op deze manier kunnen de klanten op maat worden bediend zonder dat ze naar de garage hoeven te komen.

Ruggengraat van het ecosysteem wordt het concernwijde One Digital Platform (ODP). Het is gebaseerd op cloudtechnologie en verbindt voertuig, klant en services. Via het ODP verbindt de nieuwe IT-architectuur van het voertuig met de diensten van Volkswagen of externe partners die in het ecosysteem van Volkswagen geïntegreerd worden.