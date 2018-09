Renault concept voor Parijs betrapt tijdens fotoshoot

Door: BV

Er zijn heel wat merken die op het aanstaande Autosalon van Parijs niet komen opdagen. Maar de Franse constructeurs kunnen zich afwezigheid op die hoogmis natuurlijk niet permitteren. Sterker nog - zij willen er net groots uitpakken. Renault zal er onder meer de facelift van de Kadjar voorrijden. Dat, en deze showcar, waarover nog niets geweten is.

Betrapt

De grote Renault is betrapt voor één van de postmodernistische gebouwen in de Poolse hoofdstad Warschau tijdens een fotoshoot. Beelden die door de plaatselijke autosite Autogaleria werden gepubliceerd tonen een grote éénvolume met gigantische wielen, bijna geen bodemvrijheid en vleugeldeuren.

Zelfrijdende elektrische auto

We willen zelf toevoegen dat de concept geheel autonoom kan rijden, een interieur heeft waar je net zo goed in kan werken als relaxen en elektrisch wordt aangedreven… louter omdat het voor de hand ligt. Het merk speelde eerder al meermaals met dergelijke configuratie. Kijk maar naar de Renault EZ Go of de Symbioz. Of onze stelling klopt, weten we pas wanneer het merk er zelf over communiceert.