Nissan Juke heeft levensgevaarlijk contactslot

Door: BV

Een veer in het mechanische contactslot van enkele populaire Nissan-modellen kan verslijten waardoor het mogelijk is dat de sleutel tijdens het rijden van de ‘AAN’-stand naar de ‘ACC’-accessoirestand draait.

Sturen onmogelijk

Het euvel, dat quasi identiek is aan het dodelijke contactslotgebrek bij General Motors, kan ervoor zorgen dat het stuurslot tijdens het rijden wordt ingeschakeld. Sturen wordt daardoor onmogelijk en in de ACC-positie werken de veiligheidsvoorzieningen zoals airbags niet.

En Europa?

Nissan roept omwille van het probleem 166.000 auto’s terug in Noord-Amerika. De types Juke, Frontier, Sentra, Versa, Versa Note, NV en NV200 zijn betrokken. Over een actie in Europa vernam de redactie nog niets, hoewel enkele van de betrokken types ook hier gevoerd worden.