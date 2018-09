Toyota Corolla ook als break

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelde Toyota nog de nieuwe generatie van de Auris voor. Intussen heeft het Japanse merk zich bedacht. Er komt toch weer Corolla op de kofferklep. Nu is daarvan ook de break voorgesteld. Die heet Touring Sports.

Nieuwe architectuur

De basis voor de nieuwe Corolla is het TNGA-platform (Toyota New Global Architecture). Daaruit kan je alvast afleiden dat die bodemplaat identiek is aan die van de meest andere producten van het merk. Ook de C-HR (test hier) en de Toyota Prius, rusten al bovenop die bodemgroep. Dat platform staat door de laag liggende motor voorin en met de batterij onder de achterbank borg voor een laag zwaartepunt wat de wegligging verbetert. De ingenieurs hebben zich ook gericht op de zitpositie van de bestuurder en spreken over 'een lagere heuppositie van de bestuurder in de voorzetel’.

Toyota Corolla

De Corolla Touring Sports heeft een wielbasis van 2.700 millimeter wat zich vertaalt in 'veel beenruimte' achterin. Daarmee is de wielbasis gelijk aan die van de uitgaande Toyota Avensis. Belangrijk bij een stationwagon is de bagageruimte. Die is royaal met een inhoud van 598 liter. De Corolla Touring Sports ziet het daglicht op de Autosalon van Parijs (4-14 oktober). Onder de kap komen een 1.8 Hybrid met 122pk, een nieuwe 2.0 Hybrid met 180pk en ook een gewone benzinemotor - een 1.2 met 116pk.