Lancia Delta restomod kost € 300.000

Door: BV

Lancia doet niet al te veel meer, tegenwoordig. Laat staan dat er een nieuwe Delta op stapel staat. Maar deze Delta Futurista kan je binnenkort toch kopen. Het is een project van ex-racepiloot Eugenio Amos die de Singer-restomodformule toepast op de legendarische Delta Integrale. Wel, min of meer, want de Delta Futurista begint z’n carrière als een minder exclusieve Integrale 16v.

Analoog

Na een eerdere teaser geeft Amos nu wat meer details vrij. Het koetswerk wordt met aluminium en carbon vertimmerd om bredere zijvleugels en een agressief front te integreren, terwijl er in één adem twee deuren geschrapt worden. Het interieur is gebaseerd op dat van de Group B Delta S4 Stradale. Onder de kap zit 330pk en het leeggewicht bedraagt 1.250kg. Naar hedendaagse normen zal die dus vlot zijn, maar niet schrikwekkend snel. Dat was ook niet de bedoeling, zo klinkt het. De Delta Futurista ‘moet puur, analoog, rauw en essentieel zijn’. Wat hij daartegenover niét moest zijn, was goedkoop. Het prijskaartje bedraagt € 300.000.