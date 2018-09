Volvo 360c concept wil ideale reispartner zijn

Door: BV

Bij Volvo zijn ze geen liefhebber van vliegtuigreizen. Het persbericht voor deze 360c Concept begint immers met een sneer naar de uren tijdverlies, de rijen bij de veiligheidscontrole en de krappe accommodatie aan boord. Hoe je je dan wel ver moet verplaatsen? Wel, met de 360c Concept, bijvoorbeeld. Dat is Volvo’s visie op comfortabel reizen voor de toekomst. Zolang er geen water tussen jou en je bestemming zit natuurlijk. Wellicht daarom dat deze concept vooral voorzien is op verplaatsingen tot 300km. Volvo zegt het niet, maar zou hij veel verder geraken?

Omnivalent

De 360c is een amper 3,60m lange cocon. Elektrisch aangedreven, uiteraard. Zelfrijdend, ook. De kern is een cabine die zich aan je noden aanpast. Je kan erin ontspannen, slapen, maar ook vergaderen of entertainen. De 360c moet op die wijze ook in staat zijn om tijd die anders verloren gaat, zinvol te gebruiken. Waar blijft die toekomst?