Politiezone Willebroek-Mechelen doet het met BMW i3

Door: BV

BMW lanceerde de i3 al in 2013. Dat betekent dat hij in het snel evolueerde landschap van de elektrische voertuigen niet meer de jongste is. Maar hij werd niet zo lang geleden nog onder handen genomen. Niet alleen bedrijven en particulieren bedienen zich van de compacte elektrische auto. Ook overheid en politie proeven ervan. Onder meer in Londen, Praag, Milaan en Los Angeles (waar de BMW i3 al een schandaaltje veroorzaakte) wordt hij ingezet voor politiediensten. Daar komt nu ook de zone Willebroek-Mechelen bij.

Net op tijd voor de verkiezingen

Vier geheel elektrische i3’s, elk met een catalogusprijs van minstens € 39.400, zullen vanaf nu ingezet worden voor veiligheidsdiensten. Eddy Bevers, Burgemeester van Willebroek en Bart Somers, Burgemeester van Mechelen waren bij de levering en verkondigden het groene gedachtengoed van emissieloze auto’s. Net op de tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.