Amazon in één klap grootste Mercedes Sprinter-klant

Door: BV

Een half miljard dollar en twee jaar had Mercedes nodig voor de bouw van een nieuwe fabriek in North Charleston, op Amerikaanse bodem. Logisch, want de VS is de grootste afzetmarkt voor de Sprinter die er in een vorig leven - toen er nog andere allianties waren - ook als Dodge aan de man werd gebracht. De productie van de jongste, in februari voorgestelde, generatie van de bestelwagen start er meteen. 900 arbeiders werken er nu al, maar dat aantal gaat nog tot 1.300 omhoog tegen het einde van 2020.

Amazon koopt 20.000 Sprinters

Amazon, na Apple pas het tweede bedrijf ter wereld dat op de beurs meer dan 1.000 miljard dollar waard is, koopt bij Mercedes in één klap 20.000 Sprinters. In dat aantal zitten ook voertuigen die aan onafhankelijke onderaannemers van Amazon geleverd zullen worden. Het overgrote deel van de betrokken voertuigen wordt geleased.