BMW X5 xDrive45e is plugin-hybride

Door: BV

De benaming in de titel is niet eens de complete type-aanduiding. Je moet er ook nog eens iPerformance aan toevoegen. Sta ons toe het alvast gewoon op BMW X5 ‘plugin’ te houden. Want dat is per slot van rekening waar het om gaat: een X5 hybride die aan de stekker kan opgeladen worden.

Verder, sneller

De elektrische autonomie van het model is aangepast om nu (op papier) 80km ver te kunnen rijden en een topsnelheid van 140km aan te kunnen in plaats van 120km/u. Je zal overigens merken dat alle modellen die bestaan als stopcontact-hybride voortaan sneller kunnen in elektrische modus. Dat heeft eenvoudigweg met een andere testcyclus te maken. Geen autobouwer die wakker ligt van die extra functionaliteit. De meeste klanten ook niet overigens. Die houden hun blik star op de prestaties en het officiële CO2-uitstoot gericht.

Vlotte jongen

Die prestaties mogen er alvast zijn. Naar 100km/u sprinten duurt niet meer dan 5,6 seconden. En de uitstoot blijft beperkt tot 49g/CO2/km, maar dat vertelt u best nog niet aan uw boekhouder. Dat is immers niet de CO2-uitstoot waar de fiscus rekening mee zal houden. Die gaat immers sinds begin september uit van uitstootgetallen in de WLTP-testcyclus. BMW deed de metingen wel volgens die methode, maar rekende ze vervolgens terug naar de gunstiger NEDC-regeling. Begrijpe wie begrijpe kan, maar uitstoot en verbruik (2,1l/100km) gaan dus nog omhoog.

Wat in steen gebeiteld is, zijn de vermogens. De drieliter-zes-in-lijn op dinosaurussap ontwikkelt 286pk, maar de elektromotor doet daar nog een schep bovenop. Het totale systeemvermogen bedraagt 394pk en er wordt ook nog eens 600Nm trekkracht opgewekt.

150l minder

Om plaats te vinden voor de accu offerde de X5 150l bagageruimte. Maar die was niet echt klein. Er schiet nog 500l van over (met alle zetels in gebruik). In de benzinetank past nog 69l. Een luchtophanging en elektronisch gestuurde dempers moeten ervoor zorgen dat je alle extra gewicht niet al te veel voelt.