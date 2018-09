Grotere turbo’s maken BMW X2 35i een bijna-M

Door: BV

De BMW X2, eigenlijk een voorwielaangedreven hatchback die door de Duitsers handig is verpakt als een crossover, krijgt een nieuwe topversie. Op de kofferklep krijgt die M35i als aanduiding, wat betekent, op één of andere manier, dat er een tweeliter viercilinder turbo onder de kap ligt. Biturbo, om precies te zijn. Die schoepraderen kloppen het vermogen ervan op tot niet minder dan 306pk terwijl al die luchtdruk ook voor een berg trekkracht zorgt: 450Nm.

Naar 4 wielen

Er is geen sprake van dat al dat geweld alleen door de voorwielen moet verwerkt worden. De achttrapsautomaat stuurt het vervolgens netjes naar alle vier de wielen. Naar 100 accelereren mag niet eens vijf seconden in beslag nemen. De stoppers zijn ook een maatje groter. Je wringt die pk’s natuurlijk niet alleen uit lucht, maar ook uit brandstof. Daarvan heeft de X2 M35i er elke 100km minstens 8,1l nodig (vanaf 18(g/CO2/km).

M-Performance-aankleding

Natuurlijk zorgt BMW ervoor dat je al de extra ‘street-cred’ van je van oorsprong voorwielaangedreven Duitser op een Mini-onderstel kan maximaliseren. Blauwe remklauwen, 19-duimers, agressievere bumpers, een bredere grille, grijze sierlijsten en een interieur dat met stofjes en logo’s is aangekleed dat je meer civiele versies niet kan vinden. Of BMW ook nog een échte M van de X2 voorziet? Daar hebben we het raden naar, maar hou je adem niet in tot er een zescilinder in het onderstel past.