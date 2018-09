Lexus tekent boot

Door: BV

Je bent als autoconstructeur of -ontwerper al lang niet meer origineel als je ook eens een luxejacht ontwerpt. We herinneren ons voorbeelden van Aston Martin, Henri Fisker en Mercedes. En nu doet het Lexus het ook. Na een aankondiging eerder dit jaar, zijn hier de eerste digitale afbeeldingen. Geen echte foto’s, want het ontwerp bestaat alleen nog maar op een computerscherm.

Veel details gaf het bedrijf niet vrij, anders dan dat het om een net geen 20 meter lange en bijna 6 meter brede motorcruiser gaat van de Marquis-Larson Boat Group. Lexus leverde vooral stijldetails… de lederen aankleding, het Lexus-logo in de vloerbedekking en een zekere expertise in het combineren van materialen en tinten. Het jacht heeft voorts drie kajuiten en drie badkamers, een hoofddek met houten vloeren en naast een brug binnen ook een zogeheten flybridge op het bovenste dek.

Op diesel

Hybride denk je? Mis. De aandrijving gebeurt altijd op diesel. En het is Volvo dat voor de aandrijving zorgt. Er zijn twee verschillende vermogensversies leverbaar. Aan boord kan je dan weer mijn 4.000 liter brandstof houden. Het verbruik is niet meegedeeld.