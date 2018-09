BMW X3 M en X4 M knallen al over Nürburgring

Door: BV

BMW heeft van de X3 en X4 nog geen M-versie in de catalogus. Daar komt binnenkort echter verandering in. De constructeur begint met het testen van de modellen op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring. Dat hoort niet alleen goed te zijn voor de rijeigenschappen (hoewel de meningen over een circuit-afstelling voor een weg-auto uit elkaar lopen), het zorgt ook geheid voor de nodige portie publiciteit. De Duitsers maken er gretig gebruik van door de auto’s in een opvallende camouflage te verpakken. Je krijgt geen stijldetails te zien, maar je weet wel meteen waarover het gaat. En spionagefotografen kunnen er hun boterham niet mee verdienen.

Wat weten we al?

De tong gaat nog niet meteen los, daar bij de Duitsers. Dat de basis voor de M-versie een geblazen drieliter zes-in-lijn is, lag altijd al voor de hand. En dat één en ander gepaard gaat met een agressiever uiterlijk en een specifieke interieuraankleding, dat is net zo logisch. Veel wijzer wordt je dus nog niet van de Nurburgring—excursie van de modellen in kwestie.