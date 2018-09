Mercedes Vision Urbanetic: vast platform, verwisselbaar koetswerk

Door: BV

Urbanetic. Zo heet het nieuwe mobiliteitsconcept van Mercedes-Benz. Bedoeld voor de metropool van morgen, wanneer we allemaal in steden met wolkenkrabbers wonen. En waar zowel goederen als mensen duurzaam en efficiënt vervoerd moeten worden. En dus ook: elektrisch en autonoom.

Dat wil niet zeggen dat de Duitsers nu de eerste zijn om een accu van een elektrische auto helemaal te kunnen recycleren. Dat probleem is voor later. Een beetje op de tamtam slaan over de nieuw elektrische automodellen van het merk (zie de Mercedes EQC hier), dat heeft er al meer mee te maken.

Vast platform, verwisselbare modules

Maar de concept raakt wel aan een specifiek kenmerk van platformstrategie in het algemeen. Want de techniek heeft, ook bij heel wat productievoertuigen, al niet meer zo veel te maken met het koetswerk dat er bovenop past. Bij een autonome elektrische auto, die ook geen bedieningselementen meer nodig heeft die tot in het binnenruim reiken, kan je gerust nog een stap verder zetten. En kijk, bovenop één vlak onderstel, kan deze Vision Urbanetic, naar keuze een koetswerk voor vrachtvervoer, dan wel voor personenvervoer plakken. De modules kunnen op slechts enkele minuten tijd gewisseld worden.

De totale voertuiglente bedraagt 5,17m, dus klein kan je dit niet noemen. Maar er is aan boord wel plaats voor 12 passagiers, hetzij - in een andere module - niet minder dan 10 europalets. Natuurlijk is dit nog iet voor meteen, maar het illustreert wel de denkpiste van de autobouwer.