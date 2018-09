Nieuwe Ux wordt de goedkoopste Lexus van allemaal

Door: BV

Lexus wil groeien. Logisch. In Europa wil het merk tegen 2020 jaarlijks 100.000 auto’s afzetten. Niet erg veel in vergelijking met andere premiummerken, maar voor de Toyota-dochter is het al meermaals een onbereikbaar gegeven gebleken. De ambitie is immers niet nieuw. Ditmaal is het de nieuwe Ux, een Urban Cross-over (waarvan de naam) die het moet waarmaken.

Platform

De Ux is de eerste Lexus die gebouwd wordt op de nieuwe globale architectuur van Toyota. Bekijk hem dan maar meteen als een broertje van de Toyota C-HR (test hier), maar dan nog duurder. Lexus belooft alvast uitzonderlijke rijeigenschappen. Alweer een claim die we eerder hoorden, maar die nog nooit bleef kleven.

De Japanners bouwen twee versies. Een tweeliter benzinemotor die in België niet beschikbaar wordt en een hybride aandrijflijn (Ux 250h) die naast die tweeliter ook elektromotoren inschakelt. Snufjes als (tijdelijke) vierwielaandrijving en een elektrische gestuurde ophanging, zijn verkrijgbaar, maar blijven beperkt tot de best uitgedoste versies.

Prestaties

Lexus geeft een systeemvermogen van 178pk op maar verzaakt nog steeds om een maximale trekkracht voor de combinatie op te geven. De acceleratietijd bedraagt 8,5 seconden - dat weten we wel. Die honderdprint duurt overigens twee tienden langer in het geval van de vierwielaandrijver. De top is beperkt tot 177km/u.