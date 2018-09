Nieuwe Mercedes GLE schiet met scherp

Door: BV

De SUV-markt is al lang geen aardigheidje meer waarin je als merk liefst een graantje meepikt. Ze is cruciaal. Mercedes weet dat en het schiet met de nieuwe GLE alvast met scherp op de concurrentie. Het pakt meteen uit met een wereldprimeur.

Er is een actief onderstel. E-Active Body Control heet dat. Een ophanging die per wiel de demping regelt, kenden we al, maar door om te schakelen van een 12V naar een 48V-architectuur worden de grenzen verlegd. De GLE kan veer- en dempingskracht per wiel regelen. Duik- en steigerneigingen worden zo ondervangen en het autorijden wordt nog comfortabeler.

Slimmer

Op het vlak van rijassistentiesystemen wordt ook een stap voorwaarts gezet met de actieve file-assistent. Dit stelt de GLE in staat om een stilstaande rij auto's vroegtijdig te herkennen. Ook nieuw is de afslagfunctie van de actieve remassistent: als er een aanrijding dreigt met een tegenligger bij het afslaan over een tegemoetkomende rijbaan dan kan de GLE worden afgeremd tot snelheden die gebruikelijk zijn bij zulke manoeuvres. Vierwielaandrijving 4MATIC is voor het eerst leverbaar voor zes- en achtcilinders en de plug-in hybrid.

Conventioneel comfort

Maar het hoeft niet allemaal technologisch comfort te zijn dat de klok slaat. Mercedes claimt een ruimer, comfortabeler binnenruim. Onder meer door een 8cm langere wielbasis. Daarbij hoort indien gewenst (lees: tegen betaling) een elektrisch verstelbare tweede zitrij. En ook een derde zitrij past erin. Jawel, indien gewenst.

De bagageruimte heeft een inhoud van 825 liter (zonder derde zitrij) en kan tot 2.055 liter worden uitgebreid door de achterbank neer te klappen.

Herkenning van gebaren

Het infotainmentsysteem, van het nieuwe MBUX-type (test hier) biedt grotere displays en een head-up display met een resolutie van 720 x 240 pixels. Helemaal in kleur. Je kan praten, touchpads, aanraakschermen en knopjes gebruiken om het te bedienen. Maar als dat nog niet genoeg is kan je nu ook zwaaien en hand- en armbewegingen laten detecteren. Doorgaans is dat leuk als gimmick.

Mercedes rolt vanzelfsprekend een compleet motorenpalet uit, met inbegrip van een plug-in-hybride. Maar we richten onze blik in eerste instantie op de GLE 450 4Matic met 367pk en 500Nm trekkracht. Die eenheid is een zescilinder lijnmotor die aan het eerder al aangehaalde 48V elektrische systeem ook een tijdelijk ondersteuning van 22pk en 250Nm (bekijk het als een elektrische overboostfunctie) oplevert.

Alle versies van de GLE worden gekoppeld aan een negentrapsautomaat. Viercilindervarianten krijgen een vierwielaandrijving met een tussen beide assen gelijke koppelverdeling. Zescilinders zullen dan weer uitgerust zijn met een geheel variabele vierwielaandrijving.

Gladde koets

De autobouwer benadrukt ook nog even de geleverde inspanningen voor wat aerodynamische efficiëntie betreft. Vanzelfsprekend is een conventioneel koetswerk beter als je daar echt van wakker ligt, maar een Cx van 0,29 is uitstekend voor een voertuig in deze klasse.



Introductie

De prijzen van de nieuwe GLE worden bij de start van de verkoop bekendgemaakt. De GLE wordt geintroduceerd tijdens het Autosalon in Parijs. (4 t/m 14 oktober). Begin 2019 staat de GLE bij de dealers.