Renault Kadjar: facelift en nieuwe motor

Door: BV

Renault frist de Kadjar op. Die werd in 2015 geïntroduceerd (test hier) en wist in 50 landen al meer dan 450.000 klanten te verleiden. De herwerkte SUV debuteert begin oktober in thuisland Frankrijk op het Autosalon van Parijs. Daar willen de Fransen duidelijk maken dat het model weer helemaal bij de tijd is.

Aan het uiterlijk wordt niet radicaal vertimmerd. Er wordt veeleer verfijnd. Op behoorlijk wat plekken, overigens. De grille is breder, de koplampen hebben een andere vorm en in de voorbumper duiken er mistlichten met LED-techniek op. En aan de achterzijde zijn het eveneens lichten en bumpers die werden hertekend. In het totaal wordt de auto 4cm langer dan voor de facelift. Toch niet niets.

Touchscreen

In het interieur is een aanraakgevoelig scherm van 7” de grootste blikvanger. Dat hangt aan een opgewaardeerd infotainmentsysteem. Aangepast meubilair moet het comfort voor de inzittenden doen toenemen en wat kleine stijlwijzigingen en chroomaccenten moeten ervoor zorgen dat het er allemaal wat meer uitziet alsof het geld heeft gekost.

Nieuwe 1.3 TCe

Uit de Renault Scénic en de Mégane kennen we al de 1.3l turbomotor die nu ook in de neus van de Kadjar wordt gestoken. Die is er met 140 of 160pk. En er is een dieselmotor van 115pk die de oude centrale met 110pk vervangt, naast de gekende potiger centrales op zware brandstof. De prijzen evolueren, maar in welke grootorde werd nog niet meegedeeld.