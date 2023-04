Startsysteem zonder sleutel eenvoudig te hacken, zegt studie

Door: BV

Uit een onderzoek in Nederland mocht eerder al blijken dat auto’s die gebruik maken van zogeheten Keyless Go, of Comfort Entry-systemen opvallend eenvoudig te stelen waren. Dat zijn systemen waarbij het voldoende is om de sleutel op zak te hebben om de auto te openen en te starten. Dergelijke comfortverhogende systemen zijn vaak standaard op duurdere auto’s en uitrustingsversies en veelal tegen een meerprijs verkrijgbaar op auto’s en SUV’s uit de middenklasse.

Slechts 7 van 237 nieuwe auto’s moeilijk te stelen

Begin dit jaar testte het Duitse ADAC niet minder dan 237 verschillende automodellen van 30 verschillende automerken op hun diefstalgevoeligheid. En ook daar zijn de resultaten weinig rooskleurig. 230 van de geteste auto’s bleek eenvoudig te hacken met een zogeheten ‘relay attack’. Dat is een systeem waarbij twee of meer dieven met een krachtige antenne het signaal van de sleutel opvangen en reproduceren. Daardoor denkt de auto dat de sleutel in de buurt is en in de wagen is. De auto kan zo in een mum van tijd (doorgaans minder dan een minuut) gestolen worden zonder de minste schade.

Alleen Jaguar Land Rover deed z’n huiswerk goed

Van de 237 auto’s bleken er amper drie helemaal niet te stelen via bovenstaande methode. Die waren allen gebouwd door Jaguar Land Rover. Het gaat om de nieuwe Jaguar I-Pace en de jongste versies van de Land Rover Discovery en Range Rover Evoque. De Britten maken gebruik van een geavanceerdere transponder die zich, voorlopig tenminste, niet laat foppen aan een vals signaal.

Om de veiligheid van z’n sleutels te verhogen, voegen enkele bedrijven (waaronder BMW) tegenwoordig bewegingsdetectoren toe aan de sleutels. Wanneer de sleutel een zekere tijd niet meer beweegt, schakelt de transponder zich uit. Maar ook die systemen zijn volgens ADAC niet helemaal waterdicht.

Advies: doe het zonder

De Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) raadt het gebruik van dergelijke systemen af. Het adviseert om dergelijke systemen uit te laten schakelen. Dat ondermijnt er natuurlijk het bestaansrecht van. Als alternatief adviseert het het gebruik van een opbergmethode die het signaal geheel blokkeert. Dat betekent natuurlijk dat je ze daar ook elke keer moet opbergen en dan rijst de vraag of het niet eenvoudiger is van een conventionele afstandsbediende sleutel te hebben. Met knopjes om op te duwen.