China: 70% EV-klanten beklaagt het zich

Het kan misschien verbazen, maar China is de vooraanstaande producent van elektrische auto’s. De Aziatische economische grootmacht zette zogeheten New Energy Vehicles (eigenlijk hoofdzakelijk elektrisch aangedreven auto’s) op het voorplan in 2015. Daarbij verstrekte de overheid via genereuze subsidies exorbitante bedragen aan lokale fabrikanten. Het plan: tegen 2020 al 2 miljoen NEV’s in gebruik hebben.

Het land is op koers om die doelstelling te halen. In 2018, amper drie jaar na het uitvaardigen van de ‘richtlijn’, rijden er in het land al 1.250.000 NEV’s rond. Bijna allemaal zijn het geheel elektrische auto’s. In China alleen zouden er niet minder dan 500 startups in het segment actief zijn.

Maar er zijn problemen met de elektrische voertuigen. De technologie lijkt, volgens verslaggeving in Chinese media die door Bloomberg werd opgepikt, onvoldoende doorontwikkeld. In 2018 moest de industrie meer dan 130.000 elektrische auto’s terugroepen. Meer dan één op tien. En het zijn de accu’s die het zorgenkind blijken. Zo zeer dat 70% van de klanten zich de keuze voor een elektrische auto beklaagt.

Defecte transmissies en elektronische problemen vallen frequent voor, maar defecte batterijen, accu’s die oververhitten en grote verliezen in batterijcapaciteit en -bijgevolg- rijbereik zijn de grootste problemen. Het lijken vooral de elektrische auto’s te zijn met een klein rijbereik (en daardoor een lagere kostprijs) die het vaakst met problemen te kampen hebben. De overheid kondigt daarom aan dat de aankoopsubsidies voor goedkope EV’s naar alle waarschijnlijkheid teruggeschroefd of volledig afgeschaft zullen worden.