3DDesign droomt van BMW X2 M

Door: BV

BMW kan dan wel van de daken schreeuwen dat de X2 een SUV of, in het slechtste geval, een crossover is. Wij weten wel beter. Eigenlijk is de X2 gewoon een hatchback, waar wat hard plastic aan hangt. Een voorwielaangedreven hatchback nog wel, al zijn de snelste versies vierwielaangedreven. Verder dan vier cilinders schopt het hij het evenmin. Een echte M-variant staat er niet van op het programma. En dat is spijtig, want de vijfdeurs hult zich graag in een agressieve livrei. Dat bewijst 3DDesign, dat deze koetswerkkit voor het model in de aanbieding heeft.

Uiterlijk vertoon

Achteraan vind je niet alleen een namaakdiffuser in niet-namaak-carbon, maar ook vier uitlaatsierstukken. Net als bij een echte M. Ze zijn in chroom zodat ze goed opvallen. Een dikke dakvleugel zorgt ervoor dat ze nauwelijks regen zien. Vooraan zit overigens ook een splitter en dorpellijsten verbinden de aangedikte voor- en achterbumpers.

Aan de binnenkant zijn de aanpassingen summier, doch niet geheel afwezig. Je kan er je blik laten glijden over nieuwe pedalen en schakellepels aan het stuur die uit een edeler materiaal zijn opgetrokken dan bij het origineel.

En technische aanpassingen, horen we je denken? Neen, daar waagt 3DDesign zich niet aan. Het gaat hier alleen om de uitstraling.