BMW i8 devalueert als gek

Door: BV

BMW presenteerde de i8 voor het eerst op het Autosalon van Frankfurt in 2013. De concept stond al twee jaar eerder op dezelfde beurs. Het was en is een exoot. Het model pakt niet alleen uit met een plug-in-hybride aandrijflijn, maar ook met een futuristische vormgeving, een hoogtechnologische boordplank en vleugeldeuren. Snel is hij ook. Je kan ermee naar 100km/u in 4,5 seconden. Niet slecht voor een auto die een driecilinder op benzine aan boord heeft. Die is goed voor 231pk en 320Nm, terwijl een elektromotor 131pk en 362Nm levert. Door gebruik te maken van koolstofvezel, aluminium en versterkt plastic is de i8 ondanks een accuset waarmee je 50km lang elektrisch kan rijden, nog relatief licht. Hij zet anderhalve ton op de weegschaal.

Tot twee derde waardevermindering

Tegenwoordig staat een i8 in de catalogus voor vanaf € 148.500. Een fiks bedrag. Je hebt er bijvoorbeeld ook een Porsche 911 voor. Ja, met een conventionele aandrijflijn en een ongunstige CO2-uitstoot. Maar ook met een fors betere herverkoopwaarde. Van een Porsche die in 2014 zo’n 110.000 euro kostte en niet meer dan 40.000km liep, krijg je vandaag nog zo’n makkelijk € 80.000 terug. Een duurdere BMW i8 met een gelijkaardige kilometerstand en leeftijd vind je al vanaf € 62.000. Een aanzienlijk verschil.

Een hoge waardevermindering is niet uitzonderlijk in het sportwagensegment. Eigenlijk is de 911 veeleer een uitzondering. Maar de i8 had dat volgens BMW ook moeten zijn. Het model werd met relatief gunstige leasingtarieven in de markt gezet. Die waren gebaseerd op een voordelige fiscale afhandeling, maar ook op een goede geprojecteerde herverkoopwaarde aan het einde van het contract. Heel wat van de i8 werden via dergelijke formules aan de man (of firma) gebracht.

Is het nu een sportauto of een GT?

Nu, een jaar of vijf later, lijkt er maar weinig animo voor een gebruikte i8. De concrete redenen daarvoor zijn onduidelijk. Misschien heeft de potentiële klant moeite met het concept van de i8. Want dat is ondanks z’n uiterlijk veeleer een snelle reiswagen dan een sportauto. Voor het laatste hoekt hij bijvoorbeeld onvoldoende overtuigend een bocht in en missen de remmen bijtkracht. En voor het eerste heeft hij eigenlijk te weinig bagageruimte.

Het resultaat is in elk geval dat de i8 op de tweedehandsmarkt onder de geprojecteerde waarde blijft. En dat maar weinig leasingnemers daarom geprikkeld zijn om de i8 aan het einde van de leasetermijn over te nemen voor de condities die in het contract bedongen zijn. Maar er is ook goed nieuws, voor wie het budget heeft voor een sportieve occasie met een unieke uitstraling en een gunstig fiscaal regime.