Hoe lang mag je nu écht rijden met een nieuwe diesel?

Door: REDACTIE

Het antwoord zal je shockeren. Koop je vandaag een nieuwe dieselmotor met de heersende Euro 6d TEMP emissienorm, dan mag er vanaf 1 januari 2027 al enkele Lage Emissiezones (LEZ) niet meer binnen. 7,5 jaar en hij is onbruikbaar. De stad Antwerpen kondigde al aan dat z’n LEZ vanaf 1 januari 2027 alleen nog toegankelijk zal zijn voor dieselwagens met emissienorm 6d. Hoewel die benamingen (Euro 6d TEMP en Euro 6d) erg gelijkaardig zijn, is het verschil significant.

De Euro 6d standaard wordt pas in januari 2020 verplicht wordt voor nieuw gehomologeerde dieselvoertuigen en pas vanaf januari 2021 moet elke nieuw ingeschreven diesel eraan voldoen. Met andere woorden: een diesel die je in december 2020 koopt, riskeert zes jaar later, in december 2026 z’n functie te verliezen. Of op z’n minst doorverkocht te moeten worden aan iemand die nooit een LEZ binnen wil. Dat laatste wordt overigens ook almaar lastiger. Er komen er immers bij. In 2020 start de stad Gent, wellicht in 2021 gevolgd door Mechelen en Willebroek. De precieze voorwaarden van die emissiezones zijn nog niet bekend (elke stad mag z’n eigen regels bepalen - zo gelden in Brussel andere voorwaarden dan in Antwerpen), maar de andere Vlaamse steden zullen wellicht de beperkingen van Antwerpen volgen.

De euronorm is cruciaal

Of je een diesel kan overwegen hangt dus niet alleen af van je gebruikspatroon, maar ook van de gebruiksduur die je aan je auto koppelt. En van je financiële middelen. De heersende door de overheid aangestookte dieselhetze (hoewel die krachtbron luttele jaren geleden nog door diezelfde overheid werd gepromoot) zorgt reeds voor prijsdalingen van diesels op de occasiemarkt. Je houdt dus maar beter rekening met waardeverlies.

“ Wil je een nieuwe dieselwagen kopen, informeer je dan grondig. Erg grondig! ”

In elk geval is de keuze voor een diesel met de jongste euronorm cruciaal. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De jongste jaren verstoppen automerken hun technische gegevens hoe langer hoe verder. ‘Die zijn niet belangrijk’, hoor je er almaar vaker. Want ze hebben liever dat je je laat verleiden door oppervlakkige zaken als sfeerlicht, stofjes, een sportief uiterlijk en zo meer… Nochtans is de techniek bepalend voor hoe een auto zich gedraagt. Technisch, maar ook fiscaal. Mede daarom hekelde Auto55 reeds de nieuwe trend waarin automerken je bij een configuratie eerst laten kiezen voor de (oppervlakkige) uitrustingsversie en vervolgens pas voor het (reeds door je eerste keuze gestuurde) motorenaanbod. En gegevens over de o zo cruciale emissiestandaard van de motoren? Dat is al net zo moeilijk te vinden.

We bezochten bij het opstellen van dit artikel de website van niet minder dan 6 willekeurig gekozen automerken (Volkswagen, Opel, BMW, Renault, Toyota en Mazda) en slechts bij één merk (Mazda) was het mogelijk om op een min of meer klantvriendelijke manier - dus zonder abnormaal lang zoekwerk, downloads of je emailadres achter te moeten laten - te achterhalen wat de euronorm van een bepaalde motorversie was. Je bent dus maar beter tot zoekwerk bereid.

Kijk uit je doppen!

Wil je een nieuwe dieselwagen kopen, informeer je dan grondig. Erg grondig! Want er is een cruciaal verschil tussen een motor die voldoet aan de Euro 6d TEMP-norm (die al in 2027 onbruikbaar wordt in enkele LEZ-zones) en een auto die zal voldoen aan de Euro 6d-norm, die ook na 2027 nog overal bruikbaar blijft.

Door de quasi identieke benaming is eveneens verre van onwaarschijnlijk dat bijvoorbeeld een autoverkoper een vraag naar een Euro 6d-norm in het geval van Euro 6d TEMP positief beantwoordt. En reken er maar op dat heel wat bedrijven, zoals in de vorige alinea’s al mocht blijken, al dan niet opzettelijk schimmig gaan doen over het onderscheid. Koop je toch een diesel, dan is het wellicht niet onverstandig dat je de fabrikant (of z’n vertegenwoordiger) vraagt de euronorm te bevestigen op het bestelformulier.