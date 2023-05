Tarieven LEZ Antwerpen slaan op

Door: REDACTIE

Op 1 januari 2020 verstrengt Antwerpen z’n toelatingsvoorwaarden tot de Lage Emissiezone of LEZ. Dieselvoertuigen met Euronorm IV zullen dan alleen nog tegen betaling hun uitstoot door de binnenstad mogen blazen. Dieselvoertuigen met een eerdere Euronorm kunnen zich vanaf dan alleen nog beroepen op een dagpas en dat maximaal 8 keer per jaar.

Tegelijk past de stad Antwerpen de tarieven voor toegang tot de LEZ aan. Momenteel kan je daarvoor betalen per dag, week, 3 maanden of per jaar. Dat wijzigt. De dagtarieven zijn op het moment van de publicatie nog niet zichtbaar op de website van de LEZ Antwerpen, maar de overige tarifering gebeurt vanaf januari per week, maand, 4 maanden (en dus niet 3) en per jaar.

Hoe duur is toegang tot LEZ Antwerpen

We concentreren ons op de tarifering die van toepassing is voor personenwagens tot 8 zitplaatsen (+ bestuurder) en bestelwagens met een massa van maximaal 3,5 ton. Daar zien we telkens dat de tarieven per week (respectievelijk € 30 en € 40) gelijk blijven. De tarieven per maand zullen voortaan € 45 en € 95 bedragen. Dat is telkens € 5 minder dan heden het geval is. Daarentegen vertegenwoordigen de bedragen per 4 maanden een stijging ten opzichte van vroeger. Een personenwagen kost nu € 100 per drie maanden. Dat wordt € 135 voor vier maanden. Een erg lichte stijging. De bestelwagen die nu per kwartaal € 250 kost, zal elk trimester € 360 moeten betalen. Een stijging van bijna 10%.

Tenslotte gaan in beide gevallen de jaartarieven de hoogte in. Kwam je er tot op heden vanaf met € 350 voor een personenwagen, dan kost je dat vanaf januari € 365. Precies een euro per dag. Een bestelwagen gaat van € 970 naar € 1.020.