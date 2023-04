Studie: autorijder wil stemherkenning van Google, Apple, niet van automerk

Door: BV

Uit een enquête van onderzoeksbureau JD Power blijkt dat de meeste autogebruikers niet zitten te wachten op stemherkenning van de automerken zelf. Niet minder dan 76% van de gebruikers gaf aan dat ze gebruik willen blijven maken van hetzelfde systeem als ze thuis of op hun smartphone gebruiken. Google Assistent, Apple Siri of Amazon Alexa met andere woorden.

Liever wat we al hebben

Bij 60% van de deelnemers gaf aan dat een auto meer kans maakte op een aankoop wanneer die dezelfde stemherkenning gebruikte als hun andere systemen. Kwestie van niet weer te moeten leren hoe het in elkaar zit. Maar hoewel er enkele merken zijn die tenminste een beperkte integratie aanbieden (waaronder Ford, Seat, BMW, Toyota en Audi), is het gros van de merken gekant tegen een doorgedreven integratie.

Miljardenbusiness

Waarom dat is? Welnu, volgens analysebureau McKinsey & Co. zouden dergelijke systemen tegen 2030 al tot € 600 miljard (!!) nieuwe inkomsten kunnen opleveren. Reclame natuurlijk. Je hoeft er immers niet op te rekenen dat je vraag om bijvoorbeeld een carwash, de beste suggereert. Die zal er één suggereren die voor die eer betaalt. En de automerken hebben er vanzelfsprekend veel voor over om die centen voor zich te houden. Onder meer BMW en Mercedes (met MBUX - zie test hier) zetten zwaar in op eigen systemen die almaar complexer en knapper worden.