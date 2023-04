Zo veel kost een rondje Nürburgring je deze zomer

Door: BV

Het zijn niet alleen automerken en hun prototypes die afzakken naar de legendarische Nürburgring. De groene hel trekt ook heel wat liefhebbers aan. Op momenten dat de ring niet gebruikt wordt voor wedstrijden of specifieke evenementen, mag je er gewoon met je eigen auto op. Toeristenfahren heet dat. Moeilijk is het niet. In tegenstelling tot veel andere circuits, hoef je maar weinig maatregelen te nemen. De omloop is officieel immers een tolweg.

Tarieven

Afgelopen winter werd de Nürburgring nog eens onder handen genomen. Daarbij werden enkele cruciale punten aangepakt.

Wie deze zomer z’n auto wil gaan uitlaten, doet dat tegen dezelfde prijs als afgelopen jaar. Een ronde in het weekend kost je 30 euro. Doe je precies hetzelfde op een weekdag, dan ben je 25 euro kwijt. Het seizoensticket wordt wel flink duurder. In 2018 kostte je dat nog 1900 euro, nu is het 2200 euro. Seizoenskaarten zijn persoonlijk en gekoppeld aan de bestuurder en niet aan de auto. De organisatie doet sporadisch controles op wie er effectief aan het stuur zit.

Enkele jaren geleden werd de klassieke volumekorting voor 4, 9 of 25 ronden afgeschaft. Korting krijg je sindsdien alleen nog via de app van de Nürburgring. Dat is zo’n 10% per 100 euro die je uitgeeft.

GP circuit

Het moderne GP-circuit mag je ook aandoen. Dat kost je € 30 per kwartier. Een euro meer dan vorig jaar. Wie een seizoenskaart heeft, mag ook daar onbeperkt z’n rubber gaan verslijten.

Wanneer het misloopt

Natuurlijk is circuitrijden verre van risicoloos. Elk jaar weer vallen op de Nürburgring doden te betreuren. Maar ook blikschade kan er ernstige gevolgen hebben. De kosten die de uitbater aanrekent voor het afsluiten van de weg, veiligheidsbeheer, vangrails of het afslepen van je voertuig vind je hier. En hoewel het officieel een tolweg is, schreven de meeste verzekeringsmaatschappijen al een uitzondering voor de Nürburgring in hun kleine lettertjes. Je draait met andere woorden vooral zelf op voor de kosten.