Zelf auto uit buitenland invoeren vanaf vandaag moeilijker

Door: BV

Of het nu gaat om een jonge occasie, een youngtimer of net een oldtimer… het loont de moeite om ook eens in het buitenland uit te kijken. De prijs wordt immers bepaald door vraag en aanbod en daarom zijn er soms koopjes te doen.

Wat moet je doen om zelf een auto uit het buitenland in te voeren?

De auto invoeren in België brengt wat rompslomp met zich mee, maar onoverkomelijk is het niet. Vanzelfsprekend moet je zorgen dat je alle noodzakelijke papieren bezit (onder meer een aankoopfactuur en de originele voertuigdocumenten). De auto moet je inklaren bij de douane en vervolgens kan je op jacht naar een inschrijvingsbewijs. En dat is vanaf vandaag wat moeilijker dan voorheen.

Een auto preregistreren voor DIV

Na een overgangsregeling die begin april inging, is het vanaf vandaag verplicht om een auto bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) te preregisteren. Dat moet via een specifieke website, waar de consument ervoor moet zorgen dat alle van het gelijkvormigheidsattest doorgegeven worden. Bij veel nieuwe auto’s zal dat een fluitje van een cent zijn, maar voor oudere voertuigen wordt dat wellicht een uitdaging. Pas erna kan je naar de autokeuring met een verzoek tot inschrijving.

Vraag hulp bij je keuringsstation

De keuringsinstanties zijn in principe nog in staat om ontbrekende gegevens in het preregistratiedossier in te vullen, maar reeds tijdens de overgangsperiode merkte Traxio - de koepelorganisatie voor autohandelaars - dat zulks niet steeds gebeurde. Voertuigen die niet gepreregistreerd werden, worden vanaf vandaag geweigerd aan de loketten van de DIV.