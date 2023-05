Skoda Tudor Concept was zo cool dat hij gestolen werd

Door: BV

In 1994 werd Skoda overgenomen door Volkswagen. Daar werd in het begin wel eens smalend over gedaan. De eerste jaren lag de nadruk vanzelfsprekend louter op functionele producten. Allen pakken kwalitatiever dan wat Skoda voorheen had gebouwd.

Superb Coupé

Tegen dat het 2002 was, kon Skoda beginnen dromen van nieuwe segmenten. Het moest dan wel gebruik maken van ‘occasie’-VW-mechaniek, dat boodt toch nog voldoende mogelijkheden. In 2001 had Skoda een Super uitgebracht, gebaseerd op de (langere) Chinese variant van de Passat. Daar kon ook een Coupé van gefabriceerd worden, zo bleek op het Autosalon van Genève. Daar stond de tweedeurs Tudor (moet je eens uitspreken op z’n Engels) concept te blinken.

Hij zat slim in elkaar, de Tudor. Vernoemd naar de Skoda 1101 Tudor uit 1948. Ontworpen door Zdeněk Cibulka onder de supervisie van ontwerpbaas Thomas Ingenlath. Oorspronkelijk was het een 1:4 schaalmodel, maar het viel zo goed in de smaak dat hij goedkeuring kreeg om ‘m als showmodel te ontwikkelen. Er werd nog besloten om hem nauwer aan te laten sluiten bij de productieversie van de toenmalige Superb, waardoor de voor- en achterkant nog flink hertekend werden. Je wist maar nooit - iemand bij VW zou zomaar het groene licht voor productie kunnen geven.

De eerste Skoda met een modelnaam centraal op de koffer

Zoals gebruikelijk is, testte Skoda enkele stijlelementen die later op z’n seriemodellen terug te vinden zouden zijn. De C-vormige achterlichten zijn bijvoorbeeld nog steeds typerend voor de producten van het bedrijf. De Tudor was ook functioneel. Onder de kap zat een 2,8l V6 met 190pk - de topmotor uit het Superb-gamma destijds.

Dramatische omstandigheden

Een coupé mocht Skoda nog steeds niet bouwen. Het ontwerp werd nochtans goed onthaald. Later ging het op tournee langsheen verschillende autosalons. In India vond iemand het model zo mooi dat het werd gestolen. Het persbericht van Skoda doet het af met een understatement: de auto raakte vermist “onder nogal dramatische omstandigheden”. Maar zo’n uniek voertuig rijdt natuurlijk in de kijker. Enkele maanden later werd hij teruggevonden bij een station. Het is onbekend of er ook (een) dader(s) is opgepakt.

Inmiddels verblijft de Tudor alweer geruime tijd bij het hoofdkwartier van Skoda in Mlada Boleslav. Daar toont hij 17 jaar na z’n introductie dat z’n lijnen best tijdloos waren.