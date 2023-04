1 cruiseschip vervuilt zo veel als een miljoen auto’s

Door: BV

Het is de Europese Unie die aangeeft dat ruwweg 15% van de uitstoot van fijn stof, dat onder meer in verband gebracht wordt met gezondheidsproblemen aan de luchtwegen, te wijten is aan mobiliteit. De autosector ligt het meest onder vuur, maar dat is zeker niet de enige vervuiler. De luchtvaartindustrie en de scheepvaart blijven grotendeels buiten schot. Een team van de Britse televisiezender Channel 4 deed onlangs in het geheim metingen op het dek van een Cruiseschip van rederij P&O en kwam tot onthutsende conclusies.

De programmamakers van Dispatches deden met een P-Trak deeltjesteller, een toestel dat dient om luchtcontaminatie in kaart te brengen, metingen op het dek van het Cruiseship Oceana. Dat kan tot meer dan 2000 passagiers vervoeren.

Vuiler dan de vuilste steden

Het apparaat registreerde op het dek, benedenwinds van de schoorstenen op het schip, een concentratie van 84.000 partikels per kubieke centimeter. Meteen naast de uitlaten schoot het aantal omhoog naar 144.000 met een piek van 226.000. Zelfs de gunstigste meting is meer dan het dubbele van de waarde die in het centrum van Londen wordt opgetekend. Daar mat het dispatch-team 38.400 fijne partikels per kubieke centimeter. De vervuiling op het dek van zo’n cruise-schip is vergelijking met die in het centrum van de meest vervuilde steden ter wereld. Shanghai of Delhi, bijvoorbeeld.

Zware stookolie

Grote schepen kennen nauwelijks uitlaatgasbehandeling en opereren vaak op zware stookolie. Dat is in essentie een afvalproduct van de raffinage-industrie. Nadat benzine en diesel gewonnen zijn blijft een restbrandstof over. De verbranding ervan levert niet alleen veel partikels op, maar ook grote hoeveelheden broeikasgassen, zwaveloxide en stikstofoxiden, zegt Daniel Rieger van de Duitse milieuassociatie NABU (Nature And Biodiversity Conservation Union).

Eén enkel cruise-schip vervuilt omgerekend zo veel als 1 miljoen auto’s. 30 schepen stoten net zo veel uit als alle auto’s in Engeland. P&O Cruises alleen heeft er al zeven. Er wordt wel aan verbetering gewerkt. Die rederij installeert trapsgewijs nabehandelingssystemen voor de uitlaatgassen. Een woordvoorder van P&O voegde eraan toe dat de resultaten daarvan erg goed zijn. Tot wel 80% van de schadelijke uitstoot wordt erdoor vermeden.