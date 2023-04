Waarom er geen elektrische Range Rover Evoque komt

Door: BV

Door almaar strengere uitstootnormen zijn de automerken verplicht om in de toekomst almaar meer modellen met elektrificatie aan te bieden. Eigenlijk zal een automerk in Europa binnen afzienbare tijd niet meer kunnen overleven zonder elektrische modellen. Maar een geheel elektrische variant van de nieuwe Range Rover Evoque (zie test hier), komt er niet.

Evoque PHEV op komst

Land Rover zal binnen een jaar een stekkerhybride van de Evoque lanceren. Die zal worden aangedreven door een 200pk sterke 1,5l driecilindermotor en een elektromotor die nog eens 108pk achter de hand houdt. De Britten verwachten dat dat model een derde van de Britse Evoque-verkopen voor z’n rekening zal nemen. Pas na 2025, bij alweer een volgende generatie van het model, wordt een louter elektrische versie aan het gamma toegevoegd.

Te vroeg voor massale omschakeling

Voorlopig blijft Jaguar Land Rover vasthouden aan dieselmotoren. En zelfs aan achtcilinders. Topman Ralf Speth heeft dat in de media verklaart. “Experts verwachten dat in 2025 zo’n 20 tot 30 procent val de nieuwe auto’s geëlektrificeerd zal zijn. Dat betekent dat nog steeds 70 à 80 procent van de auto’s een conventionele motor aan boord zal hebben”. Hij stipt ook aan dat moderne diesel heel schoon en CO2-efficiënt zijn.

Voor mensen met diepe zakken

“Volledig elektrische mobiliteit is voor veel consumenten simpelweg te duur”, voegt hij er nog aan toe. En de fabrikant van de elektrische Jaguar I-Pace heeft nog argumenten: “de elektrische infrastructuur is optimaal en vrij onbetrouwbaar”. Met andere woorden: zo’n EV is de komende tijd alleen voor wie diepe zakken heeft. En voor wie naast z’n elektrische auto nog een conventioneel voertuig in bedrijf houdt.