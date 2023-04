Gespot: twee keer goed fout

Door: BV

Even ging ons land de prijs van een gepersonaliseerde nummerplaat van 1000 naar 2000 euro. Dat had evenwel tot gevolg dat de populariteit van het nummerbord-op-maat de dieperik in ging. En daarom werd de prijs in 2017 weer verlaagd naar het niveau van voor 2015.

Gepersonaliseerde nummerplaat

Ongeacht de periode dat een gepersonaliseerde nummerplaat werd aangevraagd - het blijft een aanzienlijke investering. Eén waar je meestal niet van afziet wanneer je een volgende auto koopt. Dat betekent dat je maar beter twee keer nadenkt over je keuze. Deze twee auto’s, gespot door een alerte auto55.be-lezer, illustreren de risico’s perfect.

Een kat met klauwen

Je valt wel op met zo’n F-Type coupé met rode accenten. Een hoop striping en velgen. En dan natuurlijk de nummerplaat: tijger. Wordt vel vaker gezien in Antwerpen, vernemen we. Het zou een verwijzing kunnen zijn naar de auto, een jaguar en een tijger zijn tenslotte beide katachtigen. Maar voor hetzelfde geld verwijst het naar de eigenaar of eigenares. En dan kan zo’n plaatje natuurlijk perfect op eender welke andere auto passen.

Géén Porsche 911

De Range Rover Sport die ervoor rijdt, heeft in vergelijking maar een knullig nummerbord. Het is ook gepersonaliseerd. Raadt eens op welke auto dat ervoor hing? Best cool op een Duitse sportwagen. Maar nu het op zo’n hoge Brit hangt? Nogal ongelukkig, als je het ons vraagt. Terwijl een generisch nummerbord ‘VROAAA’ bijvoorbeeld, misschien nét zo goed op zowel een Elfer als een SUV met uitlaten had gepast. Maar als de volgende elektrisch is? Dan is het toch ook weer wat minder.