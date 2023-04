Opel-Rennbahn

In 1922 opende Opel een eigen testbaan bij de stad Mainz. Dat was toen niet ongebruikelijk. Het was geïnspireerd door het in 1909 geopende circuit van Indianapolis. Maar al snel werden tijdens het weekend ook wedstrijden op de piste gehouden. Na WOII werd het niet meer gebruikt. Maar een groot stuk van de kombaan ligt er nog steeds. Sinds 1987 is het geklasseerd als cultureel erfgoed.

