Vanworx geeft kampeer-Transporter GTI-ruitjes

Neen, dit is geen Volkswagen Multivan GTI. Natuurlijk niet. Maar deze kampeerwagenconversie van Vanworx heeft wel het iconische ruitjesmotief dat we met de GTI’s uit Wolfsburg associëren aan boord. Als je wil tenminste - ook andere bekledingsmogelijkheden zijn mogelijk. Leder incluis.

Waarom geen VW California?

Volkswagen biedt zelf een kampeerversie van de Multivan / Transporter aan. Die kost je in ons land minstens 45.000 euro, maar door wat extra’s aan te tikken gaat het zoals steeds erg snel de hoogte in. Toch lijkt dit alternatief van Vanworx in verhouding aan de prijzige kant. Meer dan 75.000 euro.

De uitrusting is vergelijkbaar met wat Volkswagen je zelf serveert. Een keukenblok met twee gaspitten, een ingewerkte tafel, draaiende voorstoelen, een daktent. Het vriesvakje in de koelkast - dat heeft de VW niet. Maar het kan ook gewoon een kwestie van smaak zijn, niet?

Ja, ook met facelift

De campervariant van Vanworx is gebaseerd op de topuitvoering vna de T6 Transporter. Voorzien van een 150pk sterke tweeliter turbodieselmotor en een DSG-automaat met dubbele koppeling. Het showexemplaar van de verbouwer is overigens nog gebaseerd op de T6 van voor de facelift. De Duitsers hebben de ganse Transporter / Multivan-familie eerder dit jaar op een opfrisser getrakteerd, maar toen was Vanworx al aan de slag. Maar voor de verbouwwerkzaamheden verandert die oppervlakkige aanpasbeurt niets. De volgende zal wel de opgefriste smoel dragen.