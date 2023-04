Schrikken: zo veel verschil zit er op Waalse en Vlaamse autobelasting

Door: BV

Autofiscaliteit is tegenwoordig de bevoegdheid van de gewesten. Dat betekent dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië er in de praktijk verschillende fiscale regimes op na kunnen houden. Of beter: op nahouden. Want terwijl in Wallonië en Brussel het oude Belgische systeem grotendeels behouden bleef (gebaseerd op vermogen en fiscale pk’s met toevoeging van een op CO2 gebaseerde ‘ecomalus’), ging het in Vlaanderen helemaal op de schop. De euronorm, CO2-uitstoot en vermogen zijn er ingrediënten van een ingewikkelde formule.

Twee keer proefkonijn

Wat doet dat nu in de praktijk, horen we je denken? Wel, behoorlijk, zo blijkt. Auto55 deed de vergelijking op basis van twee echte auto’s. Een fonkelnieuwe, klaar voor z’n eerste inschrijving, en een ouder exemplaar, uit 1993. Vroeger zou die laatste een oldtimer geweest zijn en van een fiscaal gunstregime hebben kunnen profiteren. Maar volgens de nieuwe oldtimerwetgeving wordt hij pas in 2023 officieel oldtimer, met de bijhorende mildere behandeling. Onderstaande berekening gebeurde telkens vanuit het standpunt van een particuliere aankoop.

“ In Wallonië is het voor de nieuwe auto acht keer (!!) duurder ”

De eerste auto is een Peugeot 508 GT. Z’n 1,6l turbomotor levert 225pk. De tweede is een E-Klasse met 3,2l zes-in-lijn, maar niet toevallig met een vermogen dat nagenoeg gelijk is aan dat van de nieuwe Fransoos: 220pk. Beiden zijn duidelijk kinderen van hun tijd: de Mercedes staat als schier onverslijtbaar te boek . Een half miljoen kilometers is niet uitzonderlijk voor dat model. Een lange levensduur werd destijds als ecologisch aanzien, want je moest er veel minder verslijten. De Peugeot doet het dan weer met een klein motortje in verhouding tot z’n vermogen. Downsizing. Het definitieve verdict is niet binnen, maar auto’s worden tegenwoordig niet meer gebouwd om 30, 40 jaar mee te gaan. Er moet dus vaker een nieuwe gebouwd worden, maar aan de uitlaat is hij een stuk schoner.

Wat doet dat nu in de praktijk

De Peugeot heeft een officiële (NEDC) CO2-uitstoot van 131g, 9 fiscale pk’s, 1598cc en voldoet aan Euronorm 6. De Mercedes heeft géén gedetailleerd gelijkvormigheidsattest. Daarvan is alleen z’n vermogen en z’n cilinderinhoud van 3199cc vast te stellen. Een speurtocht online leverde wel een geschatte CO2-uitstoot van 256g/km op, maar het is niet vast te stellen hoe betrouwbaar die cijfers zijn. De documenten maken evenmin gewag van een euronorm, waardoor we ervan uitgaan dat er geen is.

Een nieuwe auto

Laat ons beginnen met de Peugeot. Daarvoor geeft de simulatiemodule van de Vlaamse overheid ons (indicatief) een Belasting op In Verkeerstelling (BIV) op van 395,71 euro en een jaarlijkse rijtaks van 250,27 euro. De fiscale last in Vlaanderen bedraagt het eerste jaar 645,98 euro.

Dezelfde auto is in Wallonië onderhevig aan een min of vergelijkbare jaarlijkse rijtaks van 285,65 euro. Maar bij de BIV ontploft het verschil: de BIV bedraagt er 4.957 euro, en daar komt nog eens 175 euro ‘ecomalus’ bij. Het eerste jaar kost die er met andere woorden 5.417,65 euro. Een verschil van zo maar eventjes 4.771,67 euro. Of anders gesteld: in Wallonië is het acht keer (!!) duurder.

Voorbeeldvoertuig 1 Vlaanderen Wallonie Jaarlijkse rijtaks 250,27 285,65 BIV 395,71 4957 Ecomalus - 175 Totaal in euro 645,98 5417,65

Een oude auto

“ De oude auto is in Vlaanderen 2,5 keer zo duur om in het verkeer te brengen dan Wallonië ”

De Mercedes, kunnen we nu al verklappen, zal een ander resultaat opleveren. Vlaanderen maakt in het geval van een onbekende euronorm en concrete uitstootcijfers, gebruik van tabellen die compenseren. De cilinderinhoud is daarvoor de leidraad. Voor de statige Duitser levert dat hier een jaarlijkse rijtaks op van 1.967,43 euro en een BIV van 2.672,31 euro. Samen goed voor 4.639,74 euro. Indicatieve cijfers, zoals steeds bij de simulatiemodule van de Vlaamse overheid.

In Wallonië is de jaarlijkse rijtaks eenvoudigweg uit een tabel af te lezen. Die bedraagt daar 1.078,18. De BIV is er een ander paar mouwen. De basis daalt er degressief en een voertuig van meer dan 15 jaar oud is er slechts 61,5 euro verschuldigd. Maar daar komt nog de ecomalus bovenop. Hanteren we het geschatte cijfer van 256g/km dan valt de Mercedes nét in de hoogste schijf en komt er nog 2500 euro bij. De BIV is er dan erg gelijkaardig met het Vlaamse tarief. Maar in Wallonië wordt in geval van een onbekende uitstoot een forfaitaire ‘ecomalus’ van 600 euro aangerekend. Gezien het gelijkvormigheidsattest geen cijfer vermeldt, nemen we aan dat die van toepassing is. Dat betekent dat de inschrijving aftikt op 661,5 euro. Het eerste jaar betaal je er met andere woorden 1.739,68 euro. Vlaanderen is tweeënhalve keer duurder.

Voorbeeldvoertuig 2 Vlaanderen Wallonië Jaarlijkse rijtaks 1967,43 1078,18 BIV 2672,31 61,50 Ecomalus (forfait) - 600 Totaal in euro 4639,74 1739,68

Hoezo, één economie?

België wordt dan wel als één economische markt gezien, maar het is duidelijk dat haar inwoners onder sterk verschillende belastingsystemen moeten opereren. Voor wat autofiscaliteit betreft is duidelijk dat beide systemen haaks op elkaar staan. Zowel voor wat de aankoop van nieuwe auto’s betreft, als voor wat oudere voertuigen aangaat. Bedrijven en leasingmaatschappijen opereren overigens elk nog eens onder een ander stelsel. Ingewikkeld? Dat mag je wel zeggen.