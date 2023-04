Dit merk maakt horloges gebaseerd op klassieke wijzerplaten

Door: BV

Liefhebbers van auto’s hebben vaak gewoon wat met mechaniek. En dat is de brug naar een horloge natuurlijk snel gemaakt. Dat die dingen in competitie - er moest en moet nu eenmaal accuraat aan tijdmeting gedaan worden - cruciaal waren, versterkte de band nog.

Speciaal voor de autoliefhebber

Heel wat horloges en horlogemerken dingen wat graag naar de hand (of pols) van de liefhebber. Bij Auto55 lichtten we al eens tien horloges voor de autoliefhebber uit en we deden er onlangs nog eens vijf bij. Maar er zijn er natuurlijk hopen. Het Belgische Raidillon bijvoorbeeld. Genoemd naar een bocht op het circuit van Spa-Francorchamps en met een complete collectie die automobiel-geïnspireerd is.

Reservoir, uit Frankrijk

Raidillon is echter niet alleen. Terwijl de meeste horloge-couturiers hun vormgeving aanpassen, maar het op een conventionele mechaniek houden, doet het Franse Reservoir het anders. Het nog relatief jonge merk maakt gebruik van een ontwerp met slechts één wijzer: die geeft de minuten aan. Daar waar je normaliter de datum vindt, toont Reservoir je het uur. De power-reserve heeft tenslotte een vorm die je onmiddellijk doet denken aan een brandstofindicator in een klassieke auto.

Verschillende collecties

De Zwitserse mechaniek wordt ingekaderd in een behuizing van, afhankelijk van het model, 41,5 tot 43mm. Reeds bestaande modellen zoals de sobere GT Tour, de Supercharged en de Supercharged Sport met z’n opvallende ‘rode zone’, worden nu uitgebreid met een meer klassiek getinte collectie: Longbridge. Zes verschillende modellen met een sober uiterlijk dat lettertypes en kleuren etaleert die verder teruggaan in de tijd: naar de jaren vijftig of zelfs dertig en die er ook zijn in kleuren als limoengroen of petrolblauw.

En is het duur?

Het slechte nieuws zit ‘m helaas in de staart. De prijs begint al bij een heftige 3750 euro, maar wie pakweg wat voelt voor de nieuwe Longbrigde Nightfall… is al meteen 16.300 euro kwijt. Dat zijn budgetten die je in staat stellen om te gaan shoppen in hogere segmenten bij gereputeerde fabrikanten.