Wat gebeurde er met mirakuleuze de Bose-ophanging?

Door: BV

Het jaar is 2004. Bose (ja, die van de luidsprekers) presenteren een nieuwe auto-ophanging. Eentje die revolutionair blijkt te zijn, maar daarna schijnbaar helemaal van het toneel verdween. Tenminste, zo leek het. Dit is wat er gebeurde met de Bose-ophanging.

Luidsprekertechnologie

Het zijn niet alleen audiofielen die aan de slag zijn bij Bose. Er werken ook een hoop knappe koppen met een zwak voor auto’s. En die hadden in de gaten dat de technologie voor luidsprekers, ook een revolutie zou kunnen betekenen voor de auto. Niet op vlak van geluid, maar op vlak van demping. Wat als een lineaire elektromotor in staat zou zijn om in plaats van een papieren kegel (de luidspreker) een ophangingsarm van een auto aan te sturen?

De beste ophanging ter wereld

Bose investeerde flink in het project. In 2004 resulteerde dat in een Lexus demovoertuig met aan elk wiel een millimeterprecies aangestuurde elektromotor die voldoende krachtig was om een auto op te heffen. Het resultaat was niets minder dan spectaculair. Kijk maar eens naar dit youtube-filmpje. Bose was in staat om het overhellen in bochten, het steigeren bij het vertrek en duiken bij afremmen nagenoeg geheel te elimineren. Maar het was vooral op een slecht wegdek dat het verschil werd gemaakt. De Lexus kon immers actieven wielen uitsteken en intrekken. Situaties die in een conventionele auto als erg oncomfortabel worden ervaren, konden volstrekt gecompenseerd worden. Het was beste ophanging ter wereld, zo werd gezegd.

Er kwam niets van

De theorie was bewezen. Maar in de parktijk waren er nog een hoop hindernissen te overwinnen. Het systeem was erg duur (er werd gesproken van wel 10.000 dollar per auto), het was bijzonder zwaar (bijna 100kg) en het vereiste meer stroom dan een normale auto destijds kon leveren. Een handvol merken had interesse, maar er kwam niets van. De hindernissen waren te groot.

Een speciale vrachtwagenzetel

Bose zelf gebruikte de technologie om een actief gedempte bestuurderszetel voor vrachtwagens te ontwikkelen en biedt die al jaren te koop aan. Hij is evenmin goedkoop. Reken op zo’n 3000 euro. Voordelen heeft hij wel: 97% van de vrachtwagenbestuurders met rugklachten geeft aan dat de stoel hun symptomen verzacht.

Een nieuwe kans

Bose verkocht de technologie, met inbegrip van de vrachtwagenzetel en 30 jaar ontwikkelingsgegevens, uiteindelijk aan ClearMotion, een bedrijfje dat actieve ophangingscomponenten vervaardigd. Dat dumpte de grote, dure en zware elektromotoren, maar koppelt de technologie die Bose ontwikkelde om het wegdek ‘te voelen’ aan z’n eigen actieve dempers. Het doet veel van wat Bose beloofde, maar is wel betaalbaar. Het in Boston gevestigde bedrijf wist 115 miljoen dollar samen te brengen om het systeem door te ontwikkelen. Inmiddels maakt het zich sterk dat het systeem vanaf 2020 bij een volumemerk in productie gaat. Onder meer Mercedes, BMW en Tesla toonden al hun interesse.

Het Bose-systeem inspireerde wellicht ook de onderstelingenieurs van Mercedes. Dat merk biedt inmiddels een actieve ophanging aan op onder meer de S-Klasse, SL en de nieuwe GLE (zie test hier) met kenmerken die verdacht veel doen denken aan het Bose-systeem. De Duitsers installeren immers een elektromotor bovenaan de veerpoot om koetswerkbewegingen te compenseren. Ze profiteren daarbij van de aanwezigheid van een 48V elektrisch systeem. Daar was 15 jaar geleden nog geen sprake van.