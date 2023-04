Green NCAP: nieuw ecolabel voor auto's

Door: BV

Uit de ophef die sommige onderzoeken de afgelopen tijd al hebben veroorzaakt is één ding alvast duidelijk: het is niet zo eenvoudig om uit te vissen hoe milieuvriendelijke een auto nu precies is. Of hij nu een conventionele, een hybride of zelfs een geheel elektrische aandrijflijn heeft. GreenNCAP, een organisatie die is opgericht door een consortium van mobiliteitsorganisaties en consumentenorganisaties en die de steun van nogal wat Europese regeringen geniet, wil daar duidelijkheid in scheppen. Net zoals veiligheidspromotor EuroNCAP zullen ze nieuwe, populaire voertuigen testen en de een groene score van maximaal 5 sterren toekennen.

Uitstoot of niet?

GreenNCAP wil de zogeheten Well-to-wheel-vervuiling van de betrokken modellen in kaart brengen. Dat is niet alleen de vervuiling die ze veroorzaken wanneer de auto’s in gebruik zijn. Er moet ook rekening gehouden worden met de vervuiling die de productie van specifieke voertuigen veroorzaakt. En wat het aan het eind van de levensduur van het product inhoudt om de auto te recycleren. Elektrische auto’s hebben bijvoorbeeld geen uitstoot, maar van het productieproces wordt aangenomen dat het minder milieuvriendelijk is. Hoeveel? Dat is net waar uitgebreid over gediscussieerd wordt.

Opvallend is echter dat GreenNCAP, hoewel ze een well-to-wheel-benadering predikt, start met een eenvoudige vergelijking van louter uitstootemissies. De elektrische auto’s die door GreenNCAP reeds getest heeft, werden allemaal getrakteerd op de maximale score van vijf sterren. Een Ford Fiësta 1.0l Ecoboost staat dan weer twee keer in de lijst: eens met een score van twee- en eens zonder sterren.