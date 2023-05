Deze 10 dingen heb je best in je auto liggen

Gevarendriehoek

Je wordt geacht een gevarendriehoek aan boord te hebben, maar gek genoeg zijn autofabrikanten niet verplicht die mee te leveren. Je moet er almaar vaker voor bijbetalen. Kijk dus toch maar even na. Ook omdat die dingen soms op eigenaardige plaatsen weggestoken worden. Onder de koffervloer, in de kofferklep of onderaan de hoedenplank bijvoorbeeld. Het is evenmin een slecht idee om die even op te zetten. Dat kan immers behoorlijk wat prutswerk vergen en als je al in een stressvolle situatie zit, na een panne of een ongeluk, vermijdt je zo de extra stress van werken met materiaal dat je nog niet kent. Opzetten doe je tussen de 30 en 100 meter voor je auto en daarbij kijk je best goed uit je doppen.

