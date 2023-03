Audi A4 krijgt facelift

Door: BV

Audi, zo wordt gefluisterd, is niet tevreden met de verkoopsvolumes van de A4. Een facelift is dan een uitgelezen kans om de aantrekkelijkheid van het product even aan te pakken. Want aan het aanbod zal het niet liggen. Er is een sedan, Avant, Allroad en een S4 TDI. Allemaal zijn ze onder handen genomen.

Frisser design

De nieuwe grille, die nu wat vlakker is (geïnspireerd op dat van de kleine A1) is het grootste nieuws. Aan weerszijden ervan vinden we nieuwe koplampen en eromheen zit ook een andere bumper dat nog meer inzet het placebo-effect van namaak-luchtinlaten. LEDs zijn standaard, maar omdat je de klant natuurlijk ook nog met opties geld uit de zakken moet kunnen slaan, zal Audi voortaan de loftrompet laten schallen over de Matrix-LED-koplampen die een meerprijs vergen. Ook in de staart zitten overigens nieuwe lampen.

Aan de binnenkant is de grootste nieuwigheid een recentere variant van het MMI-infotainmentsysteem met 10,1” display. Audi belooft een gebruiksvriendelijker navigatiesysteem. Blijkbaar had het daarover weeklanken opgevangen. Voor je krijg je één van drie verschillende instrumentenclusters. Twee zijn gedeeltelijk analoog, één is volledig digitaal.

S4 met diesel

De A4 krijgt in navolging van andere recente Audi-producten de volstrekt arbitraire cijfertjes op de kofferklep. Een 35 TFSI met 147pk, een 45 TDI met 227pk, enzovoorts. Het gros van de motoren zijn tweeliters, ongeacht de brandstof die ze verbranden. Maar er zijn ook drieliters. Die komen dan in de S4. 349pk sterk en met 4,7 op het rapport naast de 0-tot-100-tijd. Niet dat je daar wat aan hebt, al zou je willen. Bij ons wordt de S4 alleen nog met een drieliter diesel geleverd, omwille van de CO2 uitstoot. 342pk braakt die uit. En hij is maar een tiende trager in de sprint.

Later deze maand worden de orderboeken voor Audi’s opgefrist A4 geopend.