VW Golf 8 - de eerste details

Door: BV

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bij VW! Een ideaal moment om de koers een beetje aan te dikken. Hoe je dat doet? Door uit te pakken met het aantal orders dat je al op zak hebt voor je eigenlijk nog niet voorgestelde elektrische hatchback (hallo, VW ID.3?). En door duidelijk te maken dat ook de conventionele producten in de toekomst nog sterk zullen zijn.

Herkenbaar, maar wel anders

Het belangrijkste product van allemaal? Dat is de Golf. Generatie 8 komt eraan. Verwacht vooral geen revolutie. Daar zijn ze in Wolfsburg nooit voorstander van geweest. De nieuwe Golf blijft herkenbaar. Er worden hooguit wat stijlelementen van de Arteon in de stijlmix geïnjecteerd. Spyshots wezen al in die richting en de vandaag door VW vrijgegeven schets, bevestigt dat.

Aan de binnenkant verandert er wat meer. Schermen zijn immers de afgelopen zeven jaar (sinds de introductie van de Golf 7 dus) alleen maar belangrijker geworden. Die worden groter én voortaan liggen ze samen in één veld. De Golf trekt ten aanval tegen het digitale geweld van de Mercedes A-Klasse, zo lijkt het wel.