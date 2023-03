McLaren gaat elegant en comfortabel met deze GT

Door: BV

Hij heet gewoon GT, deze nieuwe McLaren. Van Grand Tourer. Dat element is zo belangrijk, dat er niets meer bij hoeft. Hij is gemaakt om snel te zijn, zoals alle McLarens, maar ook om comfortabel te zijn. Dat een GT traditioneel z’n motor voorin heeft? Ach, heilige huisjes zijn er toch vooral om gesloopt te worden.

Heel wat van de 720S

Er zal wel een hoop technologie van de 720S in deze GT gekropen zijn. We kennen er de motor alvast van. De bekende 4-liter biturbo V8. 620pk, 630Nm. Daarmee ga je naar 100 in 3,2 tellen. Sneller eigenlijk dan een GT echt nodig heeft. Na 9 tellen passeer je 200 en niet veel later wijst de tellernaald strak 326km/u aan. Verder gaat die dan niet meer.

De GT is met een lengte van 4,68 ook 14cm langer dan de 720S. McLaren moest immers ook nog wat koffer voorzien. In de neus kan 150l. En achteraan vonden de Britten, onder de schuine kofferklep, nog eens 420l stouwcapaciteit. Dat is best indrukwekkend. Je met het volproppen, maar toch.

Ja, met luxe

Iets meer dan 1,5 ton zet de GT op de weegschaal. Er werd een hoop carbon gebruikt om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Toch werden op dat vlak ook belangrijke concessies gedaan. Een glazen dat is niet van het lichtste… Of het licht doorlaat, dat kan je dan weer zelf kiezen. Een druk op de knop volstaat om ze te blinderen.

Om, pakweg, even een weekendje naar een mondain oor te knallen (denk palmbomen en casino’s), heb je natuurlijk wel wat meer nodig dan de grote toerenteller die McLaren je in de 720S serveert. Daarom heeft deze GT het meest uitgebreide infotainmentsysteem dat McLaren ooit monteerde. Nappaleder is al standaard en je kan zelfs nog exclusievere materialen eisen.