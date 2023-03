Alles van een Kangoo: de nieuwe Nissan NV250

Door: BV

Nissan heeft een nieuwe bestelwagen: de NV250. De badges tonen het logo van de Japanse fabrikant. Al de rest is een Renault Kangoo.

Al bijna aan vervanging toe

Je kan niet echt stellen dat Nissan er als de kippen bij is. De Kangoo werd in z’n huidige gedaante voorgesteld in 2007. Twaalf jaar geleden al. Nog twee jaar en hij wordt nog eens vervangen. Een voorbode van die opvolger kregen we onlangs te zien.

De NV250 zal in deze vorm geenszins een lange carrière beschoren zijn. Maar het aanbod is wel meteen erg breed. Logisch - het is overgenomen van de Fransen. Alleen de elektrische Kangoo wordt niet ‘verNissant’. Er is een gesloten bestelwagen, een Crew Cab en een Combi die een achterbank heeft. Hij is ook leverbaar met houten betimmering aan de binnenzijde, een optionele koeleenheid en met rolstoeltoegankelijkheid aan de achterzijde. Vanaf september worden ze leverbaar.

Twee maten, drie vermogens

Het maximale laadvermogen bedraagt 800kg. Twee lengtes worden aangeboden. Eentje die 4,28m heet en een verlengde variant die van kop tot staart 4,67m meet. Onder de kap zit alleen een 1,5l diesel, maar die is er wel in drie versies: 80, 95 of 115pk sterk.

De NV250 lijkt naast Nissans eigen NV200 in de catalogus te komen. Z’n voornaamste bestaansreden is de mogelijkheid om de nieuwe bestelwagen in bestaande leasing- of rentingcontracten te vouwen. Wie kan kiezen vindt immers een nog ruimer productaanbod bij Renault, voor een vergelijkbare prijs met een groter dealernet.